Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MR se recentre sur sa redynamisation

Au terme de son conclave en décembre dernier, le Mouvement pour le renouveau (MR) de Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua a tablé sur sa redynamisation et sa restructuration en vue de sortir de la léthargie dans laquelle il est plongé.

«Nous saluons le travail sans complaisance abattu par les trois commissions du conclave de notre cher parti, le Mouvement pour le renouveau. Les résolutions du conclave sont une interpellation pour chacun des membres et que ceux-ci s'en approprient. Le Mouvement pour le renouveau ne peut pas être le dernier des partis après les élections. Nous devons nous préparer en conséquence. Que chacun de nous propage les résolutions du conclave », a déclaré Me Lucien Isekemanga, secrétaire général du MR, dans son mot de circonstance à la conclusion des assises, organisées du 7 au 30 décembre 2017 au siège du parti situé sur l'avenue Mushi, dans la commune de Lingwala à Kinshasa.

Alors que le président Clément Kanku Bukasa est en séjour depuis plusieurs semaines à l'étranger, ce parti de l'opposition a tenu à faire une autopsie interne au regard de la léthargie qui s'était installée en son sein. Le président de la grande commission du conclave, Marc Kilembi, a, sur le thème central « Redynamisation du parti », fait savoir que les trois sous-commissions élection, évaluation et restructuration ont diagnostiqué en profondeur les causes de cette léthargie afin de proposer des solutions idoines dans le seul but de vivifier leur formation politique.

Dans le rapport final qu'il a présenté, Marc Kilembi a indiqué que l'année 2017 a été celle des bouleversements pour le parti avec trois faits majeurs, notamment la participation du MR au gouvernement issu de l'Accord du 18 octobre avec la nomination du président national, Clément Kanku, au poste de ministre de la Coopération au développement, la composition de son cabinet ministériel et l'affaire Kamwina Nsapu dans laquelle le nom du président du parti a été cité.

Le rapport final a épinglé aussi quelques dysfonctionnements au sein du parti. « Nous nous posons la question de savoir pourquoi, sur le plan organisationnel, la plupart de nos activités ne réussissent pas. Il s'avère que certains de nos animateurs ne maîtrisent pas très bien leurs attributions, encore moins les limites de celles-ci. Car certains se donnent le pouvoir ou attributions ne relevant pas de leurs prérogatives », a dit Marque Kilembie. Le rapport final n'épargne personne allant des cadres jusqu'aux jeunes militants du parti qui doivent aiguiser leur conscience.

Le conclave a, de ce fait, noté « la violation des dispositions statutaires par le président national, via le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et d'autres cadres du parti sans fonction qui posent des actes à l'insu des organes attitrés et habilités, avec la bénédiction du président national ». Sur le plan financier, le secrétaire général est mis dans une situation de quarantaine, lorsque certains actes sont posés au nom du parti avec la bénédiction du président sans qu'il soit le premier à être associé. Pourtant, il est le premier gestionnaire du parti au quotidien. « La commission refuse la gestion du parti comme un bien familial, mais comme un parti qui doit rayonner dans le microcosme politique congolais », indique le rapport.

Le message de Clément Kanku...

À partir de l'étranger, le président national du MR a livré un message rassembleur et de réengagement qui a été lu par son directeur de cabinet, Pierre Muanza. « La situation que traverse notre pays risque de nous plonger dans un chaos indescriptible. C'est pourquoi nous devons faire preuve de maturité et de prudence dans nos prises de position. Nous devons tenir compte de cette donne et adapter notre combat à ces circonstances. Nous venons de terminer un exercice hautement démocratique et stratégique. Ce moment nous a permis de faire une évaluation objective de notre parti et de faire également des propositions concrètes pour faire face à tous les défis que nous devons relever... », a indiqué le président du MR.

Et de reconnaître : « Certes, un parti politique est une œuvre humaine, et en tant que tel, il n'est pas à l'abri d'erreurs, mais nous devons faire de nos erreurs une force pour nous améliorer et aller de l'avant. En outre, nous devons bannir dans nos esprits la fatalité et le découragement, persévérer dans nos entreprises et toujours viser haut, chercher l'excellence, innover et surtout rester ambitieux ».

Clément Kanku a recommandé aux membres du parti de participer activement à toutes les activités qui iront dans le sens de redonner au peuple la liberté d'expression, sa liberté de choisir ses dirigeants et sa liberté de se réapproprier son destin. Aussi le MR a-t-il soutenu la marche pacifique du 31 décembre 2017 initiée par le Comité laïc de coordination de l'Église catholique. L'autorité morale du MR a invité les militants à s'approprier chacun le projet de société de ce regroupement politique intitulé « Fungola ».

« Préparons-nous pour faire face à toutes les éventualités, à affronter les échéances électorales. Ne soyons pas distraits, restons vigilants et alertes », a conclu Clément Kanku dans son message sanctionnant la clôture des travaux du conclave du MR.