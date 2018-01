Congo-Brazzaville: Application complète de l'Accord du 31 décembre 2016 - Les Evêques de la Cenco chez Denis Sassou N'Guesso

Pour les Evêques, si l'on n'y fait pas trop attention, si on prend à la légère la situation actuelle en RD. Congo, on risque de vivre le pire, a insisté le Secrétaire Général de la Cenco. Il y a lieu de signaler que, très proche du Président Sassou N'Guesso, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque de Kinshasa n'a pas été de la délégation.

C'est ainsi que nous avons pensé rencontrer le Président Sassou qui est le Président en exercice des pays de grands lacs, chargé du suivi du mécanisme paix et sécurité en RD. Congo et dans la région des Grands Lacs pour partager notre conviction, à savoir : l'application complète de l'Accord de la Saint-sylvestre signé le 31 décembre 2016 au Centre Interdiocésain de Kinshasa en vue d'aboutir aux élections apaisées comme convenu». En outre, ajoute-t-il, la marche du 31 décembre 2017 a été également évoquée.

Ils ont fait le déplacement, le 9 janvier dernier, au Congo-Brazzaville pour échanger avec Denis Sassou N'guesso en sa qualité de Président de la CIRGL, chargée du suivi du mécanisme paix et sécurité en RD. Congo et dans la région des Grands Lacs en ce qui concerne la crise qui sévit en RD. Congo. Il s'agit bel et bien des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENC0) dont la délégation a été conduite par Mgr Marcel Utembi, Président de la Cenco et Archevêque de Kisangani.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.