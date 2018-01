Congo-Kinshasa: Kikwit - Le PNMLS satisfait des activités de la JMS 2017

Le Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA (PNMLS) de la ville de Kikwit dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) se dit satisfait des activités relatives à la Journée mondiale consacrée à la lutte contre le SIDA (JMS) 2017. Ces activités s'étaient déroulées tout au long du mois de décembre dernier dans tous les coins de cette ville de quatre communes et de plus d'un million d'habitants.

«Telles que lancées officiellement le 1er décembre 2017 dans la salle "La Touraine Saint Martin", dans la commune de Lukolela, les activités programmées avec tous les partenaires locaux ont été réalisées à 80 pour cent, même si nous avions connu quelques difficultés. Chaque partenaire local intervenant dans le domaine de la santé avait déjà déposé au bureau du PNMLS/Kikwit, le chronogramme des activités et le suivi a eu lieu», affirme Urbain Bwasele, Secrétaire exécutif du PNMLS Kikwit.

Bwasele a aussi ajouté que 2041 PVV (Personnes vivant avec le virus de SIDA) sont sous antirétroviraux. Des efforts, selon lui, doivent être conjugués pour éradiquer cette maladie d'ici jusqu'en 2030. Il a également rappelé la création, en 2015, par le Maire de Kikwit, d'un Fond local de lutte contre le SIDA.

Pour mener à bien ces activités, quelques commissions ont été mises sur les rails : Commission logistique ; commission de mobilisation des ressources ; commission des médias et mobilisation communautaire ainsi que la commission technique.

Les activités dont il est question ont été nombreuses : - des émissions sur les antennes des radios et des télévisions de la place ; - des séances de sensibilisation dans des écoles secondaires, dans des églises, des mutuelles, dans des équipes de football, auprès des militaires et policiers de la 11ème Région militaire... ; - des distributions gratuites des préservatifs masculins et féminins.

«Concrètement, au total 640.000 auditeurs ont suivi des émissions sur les antennes des Radios Tomisa, Sangomalamu, Liberté, RCMI à Kikwit et aux alentours, ainsi que 8900 téléspectateurs ont suivi des émissions télévisées grâce à la RT Venus, RTNC et RTVA. 10.222 personnes dont 3407 hommes et 6815 femmes ont suivi des séances de sensibilisations dans des écoles, églises etc. 18.000 préservatifs masculins et 1100 féminins ont été distribués gratuitement», indique Bwasele.

«Cette fois-ci, les activités consécutives au dépistage volontaires n'ont pas eu lieu par manque d'intrants y afférentes. J'ose croire qu'à la fois prochaine, des dispositions seront prises pour que ces dépistages aient lieu», conclut Asasa Sara, Coordonateur du FOSI (Forum Sida), une plateforme de plus de 10 structures de lutte contre cette affreuse pandémie du Sida dans la ville de Kikwit.