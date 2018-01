Devant une délégation du gouvernement conduite par Ramazani Shadary, le Vice-gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa a reçu, jeudi, ce don essentiellement composé de l'Exécutif. Vêtements, fournitures scolaires, sacs de riz, éponges, farines... Voilà, la photo des dons d'assistance humanitaire. En large, elle comprend : la prise en charge de rescapés de l'orphelinat « Le cœur d'une mère ; un appui en vivres et articles ménagers essentiels; un appui aux matériels de couchage avec des matelas et couvertures; un appui à l'érection des abris temporaires; un appui au secteur de la santé avec des produits désinfectants et un fonds pour la remise en état du centre de traitement de choléra de Pakadjuma...

Le VPM Ramazani Shadary, lors de son mot pendant la remise des lots de matériels, a effleuré cet aspect. A l'en croire, la sous-cellule menée par Félix Kabange Numbi, Ministre de l'aménagement du territoire, table sur la question. "La sous-cellule va bientôt présenter son dossier par rapport aux constructions anarchiques à la commission ad hoc et celle-ci va le transmettre au Conseil des ministres. Je crois que dans les jours qui viennent, une solution appropriée par rapport aux moyens du Gouvernement, une solution à court et moyen termes, sera donnée à la population. Ce geste est symbolique. Les gens sont morts de part ces constructions anarchiques. Il y a des gens qui construisent sur des eaux, sur des caniveaux sans tenir comptes des normes".

Chose promise chose faite, dit-on! Après avoir palpé les réalités des dégâts causés par la pluie diluvienne de la nuit du 3 au 4 janvier dernier, le Gouvernement congolais, par le biais de son Vice-Premier Ministre, Ministre de l'intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, vient de concrétiser ses promesses. En effet, l'Exécutif a remis, jeudi 11 janvier 2018, 16 camions de vivres et non-vivres, en guise d'assistance humanitaire, à la population victime de cette catastrophe naturelle.

