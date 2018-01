Cote d'Ivoire: Préparatifs de l'élection sénatoriale - Le Conseil constitutionnel annonce un séminaire dans les prochains mois

Au nom du personnel, Mme Aman Blandine, a adressé ses vœux de nouvel an au président de l'institution. « Au nom du personnel administratif, technique et de sécurité, je voudrais vous exprimer notre fierté de faire partie de l'équipe qui sert sous vos responsabilités.

« Ce séminaire a permis d'examiner, de long en large, et en profondeur, chacun des articles de cette loi fondamentale, en les comparant avec les anciennes dispositions pour objectiver tous les changements intervenus. Nous nous sommes ainsi accordés sur le sens et l'interprétation à donner à chaque texte ; ce qui facilitera nos délibérations futures ».

Avant d'exhorter ses collaborateurs à rester déterminés à relever les défis à venir. « Je me dois de vous inviter à ne point sombrer dans l'autosatisfaction et, encore moins, à vous complaire dans la célébration de lauriers glanés. Notre pays s'est doté d'une nouvelle constitution.

« Mais cette opportunité semble inconnue ou mal connue de nos concitoyens. Le séminaire projeté vise, d'une part, à s'accorder avec les praticiens du droit, sur les conditions de forme et de fond de ce recours, et d'autre part, à lancer les bases d'une vulgarisation de cet instrument démocratique », s'est-il expliqué.

L'annonce a été faite au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, des conseillers et du personnel, au président de cette institution.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.