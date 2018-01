Madagascar: Transport aérien - Deux cent cinquante passagers bloqués

Le même problème qui s'est posé aux passagers voulant rejoindre Taolagnaro à partir d'Ivato, s'est aussi posé à ceux qui voulaient voyager en sens inverse.

Une situation pénible. Deux vols reliant Taolagnaro-Antananarivo ont été annulés dimanche et le lendemain, Air Madagascar n'était pas encore arrivé à évacuer ses passagers. En fait, une série d'annulations a commencé depuis vendredi et près de deux cent cinquante passagers sont bloqués à Taolagnaro. L'intempérie demeure le principal motif de ces annulations.

Cependant, l'asymétrie d'information a gagné du terrain et mis les passagers dans une situation de mécontentement. En effet, interrogés par leurs clients, les responsables ont affirmé qu'ils n'avaient pas d'informations précises à leur donner concernant le vol de dimanche ou un éventuel report. Des passagers présents depuis 6 heures du matin à l'aéroport n'ont pas été embarqués.

« Mon vol était prévu pour dimanche, mais il a été annulé. Je n'ai reçu aucun message ou un appel pour confirmer le report du vol. J'ai dû appeler l'agence lundi matin et là, on m'a prié de contacter directement les responsables de l'aéroport parce qu'ils n'ont aucun renseignement sur ce point. Ces derniers m'ont confirmé que mon vol est prévu à 17h50 et que je devais arriver à 16 heures à l'aéroport pour l'enregistrement. En arrivant à l'aéroport à 15h30, ils m'ont reproché d'être en retard et qu'ils n'ont plus aucune solution à me proposer ni d'informations précises à me fournir concernant le report de mon vol », déplore une cliente très mécontente.

Dans un tel contexte, les passagers dénoncent un service-clients qui laisse à désirer. « Le personnel n'a aucun sens de l'accueil. Ils rétorquent que leur travail est déjà assez pénible comme çà, et refusent de répondre à nos soucis. Alors que nous ne demandons que des explications et des informations », réclame un client.

Corruption?

Par ailleurs, les informations sur une éventuelle prise en charge n'ont pas été communiquées aux passagers. Et les nationaux soupçonnent de la corruption. «Tout au moins, ils auraient dû nous avertir à l'avance que les vols étaient annulés. Il nous faut 10 000 ariary par personne pour faire un aller-retour jusqu'à l'aéroport. Et Air Madagascar ne nous rembourse pas. À notre grande surprise, il y a des clients qui ont reçu des prises en charge. Et on ne nous donne pas d'explication pourquoi ils ont reçu et pas nous», conclut un client. Quoiqu'il en soit, Air Madagascar est dans une mauvaise posture.