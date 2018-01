Ile Maurice: Sans-abri sous la pluie - «Bizin dormi dibout wadir hibou... »

Lui est un ancien marin pêcheur. C'est après la mort de ses proches et un mariage qui a mal tourné qu'Azad Marta s'est retrouvé sans le sou et à la rue. Son ex-conjointe est partie en emportant tout ce qu'ils avaient. Par temps de pluie, il essaie de chercher un petit coin, à l'abri d'un bâtiment, d'un lieu de culte, pour se protéger des intempéries. Le reste du temps, le gardien de nuit se balade dans la rue, «bwar-bwar» de temps à autre. Histoire d'oublier la misère humaine. Et la solitude.

De l'argent, il devrait pourtant en avoir sur son compte en banque, après qu'il a vendu des terres qui lui appartenaient... Mais il n'arrive plus à mettre la main sur la nièce qui s'est occupée des démarches à sa place. «Mo kart identité oussi avek limem.» Pendant les averses, Clency tente de tuer le temps comme il peut, avec des potes, qui sont dans la même situation que lui. Pour contrer le malheur, rien de tel que le rire et les amis. «Nou ress ansam, nou bat enn ti zafer, met enn dialog, kozé-riyé... »

Clency Froid, 55 ans, travaille lui comme vigile au Jardin de la Compagnie. Il erre jour et nuit en ce lieu, et y gagne de quoi «déroulé». Cela fait sept ans que ce père de cinq enfants a trouvé refuge là, entre les vieux arbres. «Mo Madam ti kasyet Rhum anba lili, ler mo sorti travay mo trouv sa monn fatigé. Monn alé... »

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.