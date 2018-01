Ile Maurice: Sécurité routière - Terre-Rouge-Verdun restera fermée la nuit

Les deux derniers incidents en date, remontent à mardi 9 janvier et hier, mercredi 10 janvier. «Après l'affaissement de la route en 2015, nous avons entamé des travaux. Après les grosses averses qui se sont abattues sur le pays, ce tronçon de route que nous avons réparé est toujours intact. Par contre, entre Ripaille et Valton, nous allons prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.» Il a aussi ajouté que les travaux en cours sur le côté gauche de cette route sont difficiles car la zone serait plutôt complexe. «De plus, en creusant, on a découvert qu'il y avait une rivière.»

Lors de cette conférence de presse, Nando Bodha a annoncé l'arrivée du Professeur Magnan, un expert français en géotechnique. Il est attendu la semaine prochaine dans l'île. «Il sera appelé à faire une analyse de la route Terre-Rouge-Verdun. Principalement entre l'alignement entre Ripaille et Valton. Il évaluera l'alignement et fera ensuite part de ses observations», a expliqué le ministre.

Celui-ci a tenu un point de presse ce jeudi après-midi du 11 janvier, à son bureau à Port-Louis. A l'agenda des discussions : la route Terre-Rouge-Verdun, qui a une nouvelle fois été fermée dans la nuit du mercredi 10 janvier pour cause d'éboulement et de glissement de terrain. La route restera, par ailleurs, fermée la nuit.

