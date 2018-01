Tunisie: Le pays vit au-dessus de ses moyens

L'INS tente d'expliquer ces évolutions négatives par le fait que la hausse des importations a été plus importante que celle des exportations, or cela était bien logique du fait de la dévaluation du dinar. Tout ce que nous importons nous revient chaque mois plus cher, alors que nous vendons moins cher en devises les produits que nous exportons.

L'équation est simple : nous achetons de l'étranger beaucoup plus que ce que nous exportons. Or la forte dévaluation du dinar accentue cette tendance à consonance structurelle. De sorte qu'en l'absence de réformes de fond au niveau des productions exportables à forte valeur ajoutée ou à fort contenu technologique, nous resterons aux prises avec un mythe de Sisyphe improductif, incapable de nous sortir du cercle vicieux.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.