Tunisie: Cacophonie dans des tours d'ivoire

La Tunisie traverse une grave crise. Les conflits sont exacerbés, l'atmosphère viciée et les échanges crispés. Mais, ce qui intrigue ces derniers jours, c'est le profil squelettique et le destin mendiant de la communication politique ambiante. Qu'il s'agisse des membres du gouvernement ou des dirigeants des partis de la place, ils sont tous logés à la même enseigne. Et encore, le terme enseigne a quelque chose de noble, voire d'utilitaire ou esthétique. Il vaudrait mieux dire dès lors ils sont tous confinés au même trou.

D'abord, le gouvernement. Il n'a pas vu venir le pourrissement subit de la donne en janvier. Pourtant, il était prévenu. Nous l'avons écrit sur ces mêmes colonnes, à maintes reprises, tout au long des deux derniers mois. Janvier a toujours été politiquement et socialement chaud, voire sulfureux, sous nos cieux. Cela relève presque de l'anthropologie et de l'archéologie du fait social en Tunisie.

Et puis les débats ayant présidé à l'adoption de la loi de finances avaient donné lieu à de véritables passes d'armes et échanges pointus, le plus souvent peu amènes, au Parlement et ailleurs. Parlementaires, partisans, analystes, spécialistes et chroniqueurs avaient pointé du doigt le renchérissement subséquent des prix et ses effets sociaux pervers et obligés.

N'empêche, on a fait comme si de rien n'était. Le vieux réflexe de l'autruche a repris le dessus. Aucune communication préalable sur le prix des réformes douloureuses n'a été ne fut-ce qu'ébauchée, à défaut d'être envisagée. L'auto-intoxication gouvernementale a été à l'œuvre. Pleinement. A la limite de l'arrogance que confère l'insouciance benoîte et assurée.

Et puis, le 1er janvier 2018, le chef du gouvernement improvise une interview à la chaîne télé nationale, manière «causerie au coin du feu». Youssef Chahed s'y veut à l'aise, tenue légère, sans cravate, parlant sur un ton décalé. Il y parle de tout et de rien, même de son alignement derrière le Président Béji Caïd Essebsi au cas où ce dernier postulerait pour un second mandat présidentiel en 2019. Il n'évoque guère la hausse des prix et les inévitables crispations de janvier. Visiblement, il veut donner l'impression de débuter l'année 2018 tel un papillon voguant sur un nuage rose.

Mais il y a un moment où trop d'assurance vire à l'outrecuidance. Avec le chloroforme des sens en prime.

Les autres membres du gouvernement ne sont pas quittes. Ils assument la solidarité du trou où l'on s'engouffre les yeux clos et les sens au point mort. Personne ne voit venir l'orage.

Une fois la donne viciée, cela a empiré. D'abord, la stupeur gouvernementale. Mardi matin, M. Khlifa Chibani, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a fait le tour de toutes les Matinales des radios. Il y a asséné les mêmes donnes, chiffres et approches. Les violences ayant sévi la veille, il fallait bien rapporter leur vraie nature, mais ne guère s'y limiter. Ce fut alors le temps de la sur-information sécuritaire, elle-même à double tranchant. M. Khlifa Chibani fut, sinon plus discret, du moins disert après coup et dans les heures qui suivent.

D'autres membres du gouvernement se sont abîmés depuis dans des explications à l'emporte-pièce ou des polémiques mal-à-propos avec des représentants de l'opposition.

Les ministres du pôle Nida-Ennahdha, épaulés par des parlementaires acquis, se sont escrimés avec les représentants de l'opposition sur les plateaux radio et télé. Énièmes séquences de Tom et Jerry, sans qu'on y sache qui est qui et qui a fait quoi. Parce qu'entre-temps, les partisans officiels de la coalition gouvernementale d'un côté, ceux du Front populaire et de l'opposition de l'autre, ont commencé à se jeter l'anathème à longueur de journée, dans des envolées alambiquées, croisées et entrechoquées.

Attaques frontales, invectives, échanges de noms d'oiseaux fusent de partout, à fleur d'écrans, face à des Tunisiens éprouvés par les scènes de violences, perdus, désespérés, n'en pouvant plus guère.

On a attendu, escompté, une adresse à la nation, un message officiel fort de remise en confiance et d'annonce de mesures exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. En vain.

Là où il fallait une communication de crise, on a eu droit à des gesticulations à la limite du ridicule. Et pour cause, à défaut de contenu et de conviction, le propos devient disloqué, décousu ou inaudible. Ce qui explique la cacophonie dans les tours d'ivoire de ces derniers jours.

C'est l'hiver, la nuit tombe vite, le ciel est lourd de nuages, les averses guettent. La crise y est. Les Tunisiens désespèrent. Gouvernement, partis majoritaires et opposition s'emberlificotent dans la diabolisation réciproque et non-communication qui en rajoute aux ténèbres, aux peurs et aux appréhensions.