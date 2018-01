Afrique: CHAN 2018 - l'arbitrage vidéo arrive sur le continent

L'arbitre est un être humain et il peut y avoir parfois des erreurs », plaide celui qui a l'amour du foot dans la peau et le goût de l'adrénaline.

Comme lors d'une finale de Coupe du monde. C'est un peu difficile à faire comprendre mais on va finir par l'accepter dans les prochaines années », analyse Lim Kee-Chong, instructeur à la CAF et ancien arbitre du Mondial 1998.

En réalité, l'arbitrage vidéo ne peut porter que sur quatre cas : après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct et aussi pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné.

« Je sais que l'on discute toujours de l'arbitrage chez les fans de football. La vidéo ne donnera pas plus de pouvoir mais elle aidera à la qualité des matches et des tournois », avance Anthony Baffoe.

« Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie et les caméras sont partout. Dans le tunnel, je pouvais "chambrer" mes adversaires ! Maintenant, ce n'est plus possible », confesse à titre d'exemple le secrétaire général adjoint de la CAF, en charge du développement et des compétitions.

Il va falloir de la pratique et il fallait bien commencer un jour. » L'ancien joueur du Ghana ajoute : « Je sais qu'il y a beaucoup de débat autour de l'arbitrage vidéo et nous allons avoir comment nos arbitres s'adaptent. » Quand Anthony Baffoe se remémore son époque, il se dit que « beaucoup de choses ont changé ».

