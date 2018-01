En marge de la visite du prince Albert II de Monaco, le ministre des relations extérieures et de la… Plus »

A cet effet, il a demandé qu'au-delà de la défense de leurs intérêts matériels et moraux, les syndicats des personnels des parlements forment et sensibilisent leurs militants et sympathisants sur l'étendue de leurs droits et de leurs devoirs. Cela, en vue de travailler à élever leur sens de la responsabilité et leur niveau de professionnalisme.

La gestion empirique (des institutions), selon Alassane Bala Sakandé, doit céder la place à des approches concertées et à une vulgarisation des meilleures stratégies et moyens d'actions.

Il a dit fonder l'espoir que des résolutions audacieuses et concrètes seront trouvées, qui puissent engager résolument les personnels des parlements sur la voie du professionnalisme, de l'efficacité et de l'excellence.

L'enjeu, selon le SG Kambiré, c'est d'identifier les axes d'intervention des syndicats des parlements africains afin de permettre aux institutions parlementaires d'atteindre leurs objectifs et de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs.

