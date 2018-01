Sénégal: Après la tuerie en Casamance, l'armée sénégalaise découvre une nouvelle victime

Je sais qu'il y a des individus, imbus de leur intérêt personnel, qui veulent saccager notre environnement en détruisant la forêt. Par conséquent, on peut les qualifier de criminels à partir du moment où ils ont eu à tuer paisiblement et lâchement de simples populations », ajoute le général.

Sans être cité nommément, tous les regards se tournent vers le Mouvement séparatiste de Casamance (MFDC) et les complices des exploitants clandestins hautement placés dans l'armée et dans l'administration publique. « Je ne pense à personne.

Les auteurs de la tuerie sont activement recherchés. Les opérations sont en cours, et les troupes déployées au sol sont appuyées par un hélicoptère volant à haute altitude, comme le confirme le général Cheikh Guèye : « Un acte odieux a été commis. Quels que soient les auteurs, ils seront traqués, recherchés et neutralisés au besoin ».

