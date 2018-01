Madagascar: FOP - La lutte contre les fonctionnaires fantômes renforcée

Modernisation de l'Administration. La convention signée hier entre le ministre Maharante Jean de Dieu et le DG adjoint de la BFV/SG Frederic Leititz prévoit par ailleurs des formations pour les agents de l'Etat en service et les étudiants dans les écoles d'Administration publique. « Une vision du ministère de la Fonction publique est d'augmenter le taux d'utilisation des matériels informatiques et du courrier électronique dans l'Administration, sans se limiter à la bancarisation. », a souligné le ministre Maharante Jean de Dieu.

Hier, son partenariat avec la banque BFV/SG s'est matérialisé par une signature de convention qui permettra d'assainir les agents de l'Etat en passant par le nettoyage de la base des données. Cet assainissement permettra en même temps de renforcer la lutter contre les fonctionnaires fantômes, et ce malgré le scandale de coupure de salaires effectuée au niveau du ministère des Finances et du Budget.

