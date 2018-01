Madagascar: « Acoustik live » - Rija Ramanantoanina et Fanja Andriamanantena sur une même scène

« Acoustik live » réunira Rija Ramanantoanina et Fanja Andriamanantena sur la scène du CCEsca.

Ils ont maintes fois partagé la scène en duo, mais... c'était dans le passé. L'un et l'autre ont depuis, suivi des chemins différents. Des chemins qui ne se rencontrent que rarement. ll y a quelques années, ils avaient été, avec Solo Andrianasolo, à l'affiche de mêmes évènements. En souvenir du bon vieux temps et de toutes les collaborations passées, mais surtout pour l'amour de la bonne musique, Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina, le dimanche 11 février, partageront donc la même scène, celle du CCEsca Antanimena. Des retrouvailles initiées par « Gasy events », et attendues avec impatience par les mélomanes.

En marche. Ce concert mettant sur la même scène les deux artistes aurait effectivement dû avoir lieu au mois d'octobre mais pour cause de peste, l'évènement a été reporté. Aujourd'hui, les organisateurs confirment la tenue de l'évènement. « Nous ne ferons plus marche arrière. Ce sera pour le 11 février », précise Liva Ramanandratosoa. Le répertoire sera plus axé sur le thème de l'amour, l'évènement, coïncidant avec la Saint- Valentin. « Il y aura une partie dédiée à Rija Ramanantoanina, et une autre consacrée à Fanja et ce qu'attendent les gens, une partie pendant laquelle les deux artistes vont chanter en duo ». L'un comme l'autre, sera accompagné par Roger Zafera à la contrebasse, Samy Andriamanoro au piano, Datita Rabeson à la guitare, Naly à la batterie et Hasina au sax et à la trompette. « Acoustik live » au CCesca le 11 février à 16 heures, un concert qui promet !