Il est à signaler que la disqualification de candidat a provoqué des problèmes dans nombreuses nations ne citer que le Mali, Guinée et bien d'autres. Il ne reste plus alors que cinq jours avant l'ouverture du dépôt de candidature aux élections du président de la Fédération malgache de football (FMF) et des membres du Comité exécutif. Une chose est sûre les tractations vont bon train en coulisses pour les « futurs candidats ».

Comme il s'agissait d'une assemblée générale élective, la CEN devrait laisser tous les candidats remplissant les conditions d'éligibilité se présenter » a déclaré Fidy Andriantomponera. Et lui de continuer « Si des personnes se présentent à l'élection du président de la FMF, elles aiment cette discipline et veulent toutes apporter leur part dans le développement du football malgache. C'est au tour des présidents des ligues de voter par la suite». La Commission électorale dirigée par Eddie Ravelonarivo a la lourde responsabilité de vérifier les différents dossiers afin de désigner les candidats potentiels pour l'élection du président de la FMF prévue pour le 10 mars 2018.

A moins de trois mois de la tenue de l'élection organisée par la Commission Electorale Nationale (CEN), des manœuvres tendant à éliminer des candidats se confirment. Fidinirina Andriantomponera, le président de la ligue de football de Vakinankaratra estime que l'élection devrait être ouverte à tout le monde. « On a assez entendu des problèmes de disqualification de candidats lors des élections au niveau des sections et des ligues.

Il ne reste plus alors que cinq jours avant l'ouverture du dépôt de candidature aux élections du président de la Fédération malgache de football (FMF) et des membres du Comité exécutif. Tous les calculs sont permis.

