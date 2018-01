Tunisie: 21 projets de films au titre de l'année 2017

Une liste de 21 projets de films, entre 9 longs-métrages (fiction, documentaire et animation), 5 courts-métrages, en plus d'un projet dans la section d'aide à l'écriture et 5 autres projets dans celle d'aide à la réécriture et un projet d'aide à la finition, est proposée par la Commission d'aide à la production cinématographique pour bénéficier de subventions dont le montant global est estimé à 4 millions de dinars au titre de l'année 2017.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, publié mardi, une liste de 80 candidatures pour bénéficier d'une aide à la production, d'écriture et de finition, était parvenue à la direction des arts scéniques et de l'audiovisuel pour l'obtention d'aide à la production cinématographique au titre de l'année 2017. Parmi ces candidatures ont postulé 41 projets de longs-métrages, 26 projets de courts-métrages, 7 projets pour l'aide à l'écriture et 6 autres pour l'aide à la finition.

La commission d'encouragement à la production cinématographique, réunie à plusieurs reprises, a retenu une liste de 21 projets de films qui devra, bientôt, être validée par le ministre des Affaires culturelles.

La même source précise que tous les projets bénéficieront sur des étapes des sommes allant de 20 à 550 mille dinars.

Voici la liste complète de l'ensemble des projets retenus avec précision du nom du film, du réalisateur, de la société de production et du montant proposé.

Les projets de longs-métrages

Films de fiction

- «Arrajolo allathi baa thahraho» de Kaouther Ben Hania et produit par Ciné Télé Films (500 mille dinars)

- «Talassem» d'Alaeddine Slim et produit par Exit Production (450 mille dinars)

- «Mahtha el Bey» de Fethi Ghdiri et produit par Agence du Film (550 mille dinars)

- «Solo» (fiction) de Mehdi Hmili et produit par Yol Film House (450 mille dinars)

- «Samt Attoyour» d'Abdellatif Ben Ammar et produit par CTV Services (550 mille dinars)

Films documentaires

- «Il neige à Sidi Bou Saïd» de Fatma Cherif et produit par Propaganda Productions (120 mille dinars)

- «El Medestansi» de Hamza Ouni et produit par Henia Production (100 mille dinars)

- «Manca Moro» de Rim Temimi et produit par Nomadis Images (120 mille dinars)

Films d'animation

- «L'exilir des Lumières» de Ghassen Amami et produit par Freech Prodction (500 mille dinars)

Les projets de films courts

- «Le Jellaz montagne sacrée de Tunis» un documentaire de Feriel Ben Mahmoud (production Audimage) avec une subvention proposée de 80.000 dinars

- «Le mirage» une fiction de Faten Jaziri dans une production d'Audimage avec une subvention proposée de 80.000 dinars

- «10 ans après la révolution» un documentaire de Wided Zoghlami (Ulysson) avec une subvention proposée de 50.000 dinars

- «El moujira w erray» une fiction d'Anis Aissa (Folk Stories Company) avec une subvention proposée de 60.000 dinars

- «Une journée ordinaire» une fiction de Merfet Medini Kammoun de CTV Services avec une subvention proposée de 80.000 dinars

Aide à l'écriture

- «Le Bardo» un documentaire d'Intissar Belaid dans une production d'Exit Prod avec une subvention proposée de 20.000 dinars

Aide à la réécriture

- «Terre Natale» de Naoufel Saheb Ettabaa, une production de Stratud Films (30.000 dinars)

- «181 degrés» de Nidhal Chatta par SSW Films (30.000 dinars)

- «La zone» de Lassaad Dkhil par Zone Art Films (30.000 dinars)

- «Hannibal vu par les Cartaginois» de Mohamed Dammak par CTV Services (30.000 dinars)

- «Une femme» de Mohamed Ismail Louati par Polimovie (30.000 dinars)

Aide à la finition

- «Moez» une fiction de Mohamed Ali Nahdi par la société de production SVP (140.000 dinars)