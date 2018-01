Madagascar: Tennis en bref - Une place de finaliste pour Miotisoa et Maholy

Tout juste rénovés, peints et tout, les courts et toutes les infrastructures du Franc Tennis club de Toamasina ont été ravagés par le cyclone Ava. Les murs ainsi que les bâtisses se sont effondrés. Le sport est l'affaire de tous d'où cet appel à solidarité. Eux-seuls ne pourront pas le réussir. Ils ont déjà donné pour la récente rénovation. A bon entendeur, salut.

Elles ont été battues en finale en 6/4 6/1. Une Miotisoa qui a sorti un jeu de championne face à Manyube en 2/6, 7/6 et 10/4. En double, elles ont donc raté de peu l'or face à Van Vueren et Manyube. Les jeunes de ce sommet africain n'ont pas démérité avec Miotisoa 5e place, Sampras 6e, Randy 7e , Maholy 8e , Lanja 10e , Toky 17e , Finoana 20e , Tsiory 22e , Lay Angy.

A 11 ans et en U 14 première année, Miotisoa et Maholy ont donné du fil à retordre aux Sud-Africaines pour le compte du championnat d'Afrique de la zone australe.

