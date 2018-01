Madagascar: RSE - « Guanomad » promeut la responsabilité citoyenne

Les entreprises et les autres entités ainsi que les ménages doivent payer régulièrement leurs cotisations au niveau des « fokontany » pour pérenniser les activités d'assainissement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), le groupe Guanomad par le biais de l'association « Ho Maitso ny Tontolo », promeut la responsabilité citoyenne afin de pérenniser les activités d'assainissement à Madagascar. En effet, à l'instar des autres membres du secteur privé, le groupe a participé activement à ces actions lors de la journée nationale de l'assainissement décidée par l'Etat mercredi dernier en vue de se prémunir contre la maladie de la peste. « Nous avons remis des matériels d'assainissement tels que des balais, des soubiques, des pelles et des brouettes au « fokontany » d'Amparibe à part l'implication de tous nos employés pour assainir le quartier et toutes les ruelles d'Amparibe jusqu'à Mahamasina », a expliqué Erick Rajaonary, le PDG du groupe Guanomad lors de cet événement.

Cotisations. En tout, une centaine de personnes ont été mobilisées dans le cadre de cette Journée nationale de l'Assainissement étant donné que des membres du Club Vintsy et de l'association « Young Actives » qui travaillent en partenariat avec l'entreprise y ont également contribué. Et au niveau du « fokontany », « nous disposons déjà d'une structure dite RF2 qui a été mise en place en partenariat avec la Commune Urbaine d'Antananarivo et le ministère en charge de l'Eau pour assurer la collecte des ordures ménagères dans les bacs intermédiaires placés dans les ruelles, le débroussage et le curage des petits canaux. Les cotisations payées par les entreprises installées comme Guanomad et les autres entités telles que les églises et les écoles ainsi que les cotisations de chaque ménage inscrit dans notre circonscription servent à faire fonctionner cette structure », a évoqué Andrianasolo Tiana Vololona, le chef « fokontany » d'Amparibe.

Responsabilité. Par ailleurs, Guanomad via ses activités de RSE entreprises par l'association « Ho Maitso ny Tontolo » s'engage toujours à poursuivre ces actions d'assainissement en partenariat avec le « fokontany » d'Amparibe dans le cadre d'un esprit de solidarité. En fait, « il faut que chaque citoyen prenne sa responsabilité pour maintenir la propreté tout en respectant l'environnement dans la vie quotidienne car cela contribue non seulement à l'embellissement de la ville mais aussi à l'amélioration de la santé publique », a conclu Erick Rajaonary.