L'affaire de l'assassinat de Vallée Guy Marie Albert n'est pas entièrement bouclée, mais des rebondissements ont eu lieu.

Quatre personnes ont été arrêtées et deux autres sont activement recherchées dont une femme et son gardien qui aurait planifié le meurtre. Selon l'enquête de la police judiciaire, quatre individus ont participé à l'assassinat . L'un d'entre eux Randriambelo Frédéric 26 ans, a trois surnoms : dans son quartier de la place »Kabary » il s'appelle Black, à Morafeno il se prénomme Fred et enfin, on le connaît aussi sous le nom de Zaza. Il s'est enfui dans une 4×4 de marque TOYOTA PRADO BK 29 de couleur blanche.

Avant de s'enfuir, il a laissé chez sa mère des vêtements et chaussures de la victime. Un des complices de ce dernier Bezandry Frédéric âgé de 42 ans, a été appréhendé dans le quartier Dallas Tanambao I. Un matelas, un pistolet et des balles, ainsi que des parfums, des crèmes, des savonnettes ont été retrouvés à son domicile. - Leur camarade, Jerizana Robinson 24 ans, a été pris dans le quartier de l'Escama route RN6. , Nanto Victorine dit Viky âgée de 26 ans est toujours activement recherchée.

Tout a commencé le 5 décembre, Vallée Guy Marie Albert venait de rentrer de vacances de France. Ensuite, des dizaines de bouteilles d'alcool qu'il a ramenées de son voyage ont disparu. Il réunit alors son personnel pour l'interroger. Le patron menace de ne pas payer leurs deux mois de salaire si les coupables ne se dénoncent pas. Le chauffeur est dénoncé par ses camarades. Après avoir interrogé ce dernier, Vallée Guy le licencie. Le chauffeur est surpris de cette décision car cela fait plus de dix ans qu'il est à son service. Le patron le considérait même comme son bras droit. Dans la foulée, Guy a engagé un autre chauffeur le jour même. Bezandry ses camarades ont accompli leur acte durant la nuit du 17 au 18 décembre 2017 et ont enterré le malheureux dans son jardin. Puis le lendemain ils ont embarqué dans la 4×4 toutes ses affaires.

Il y avait notamment la télé, des vêtements, un lit et toute la vaisselle. Le 27 décembre la police a eu vent de la disparition de Vallée Guy Marie Albert. Et après avoir reçu l'ordre de perquisition du Tribunal, elle s'est rendue sur les lieux. C'est grâce aux renseignements recueillis auprès des gens que la police a pu arrêter les deux personnes qui ont avoué avoir deux complices Ces derniers ont très vite été coffrés. Il ne reste donc plus que deux individus en liberté, mais ils ne devraient plus courir longtemps car la population coopère activement en envoyant des renseignements aux enquêteurs.