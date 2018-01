Madagascar: Jerry Marcoss - De retour au pays et prêt à enflammer le Glacier !

Pas question de perdre de la vitesse ! S'il est devenu le roi du « kawitry », c'est à force de travail et de persévérance. Ainsi Jerry Marcoss compte continuer dans cette voie.

Après un séjour marathon en Europe, le chanteur est de retour au pays. Si certains artistes prennent du temps avant de reprendre la course, l'interprète de « Tu me manques », lui, n'attendra pas des semaines pour revenir sur le devant de la scène. Il sera sous les feux des projecteurs, dès ce soir. Chanteur mais également animateur de talent, Jerry Marcoss promet une ambiance des plus « show », comme ce fut le cas lors de ses tournées en novembre et décembre. « Nous avons tourné pendant deux mois. Nous nous sommes produits tous les vendredis et samedis dans plusieurs villes : Toulouse, Annemasse,, Lyon, Toulon, Bordeaux, Strasbourg, St-Pierre, bien évidemment Paris et en Belgique.

Le public a toujours été présent. Notre dernière représentation dans la capitale française a même rassemblé un millier de personnes. L'ambiance, à chacune de nos prestations a toujours été intense. Et pour ça, nous leur sommes reconnaissants. Ce vendredi (ce soir), on promet de faire danser tous ceux qui seront avec nous. Il va, d'autant plus, y avoir d'autres artistes pour plus d'ambiance », précise le chanteur. Avis aux amateurs !