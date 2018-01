Madagascar: Littérature - « Hafatra », le premier recueil de poèmes de Rasamy

Rasamy va présenter son premier recueil de poèmes ce dimanche.

Pour Rasamy, le rêve devient enfin réalité. Le premier ouvrage de l'enseignant-chercheur va voir le jour ce dimanche et sera disponible en librairie à partir de la semaine prochaine.

A 18 ans, il était déjà un grand amoureux des mots. Ses humeurs, ses émotions, ses ressentis, ses rêveries, il les couchait sur papier et les écrivait d'une manière poétique. Aimant particulièrement les écrits et le style d'écriture du grand Rado, Rasamison Andriarimanana Aimé de son vrai nom a toujours ambitionné d'emboîter le pas à son idole Georges Andriamanantena. « J'avais écrit beaucoup de poèmes à l'époque mais je n'avais malheureusement pas la présence d'esprit de les garder quelque part.

J'écrivais, sans jamais rien conserver », raconte le poète. Plus d'un quart de siècle plus tard, il trouve le moyen de s'adonner à sa passion et de lui donner vie. « J'ai ouvert un blog : 'le blog de Rasamy en français, et 'rediredin-dRasamy' en malgache et j'y publiais quelques- unes de mes œuvres. L'envie de me faire publier ne me quittait cependant jamais. Il y a trois ans, je me suis donc consacré à ce projet de livre ».

Aujourd'hui, Rasamy annonce la sortie de « Hafatra », un recueil de poèmes de 90 pages. « Je ne me focalise pas sur un thème. Je m'inspire de la vie quotidienne des gens. Je parle d'amour, de patrie, de politique, du coût de la vie, de la pauvreté... mais pas toujours d'une manière sérieuse ».

Si Rado, celui sur qui il s'est inspiré, fait part de ses idées de manière très formelle, Rasamy, lui se distingue par sa touche d'humour. « Hafatra » sera présenté en avant-première à la FJKM Ambohidrabiby ce dimanche et sera disponible en librairie dès la semaine prochaine.