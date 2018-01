Tunisie: Kadri revient à de meilleurs sentiments

Cette reprise du coach aghlabide est la seconde depuis son arrivée à la tête de la Chabiba. Il est à rappeler qu'il était parti auparavant à cause des mêmes problèmes financiers. Les supporters espèrent dépasser cette période de doute et rebondir pour éviter les mauvaises surprises.

Un programme soutenu

Après leur accord avec les dirigeants aghlabides, les camarades de Kalaï ont repris les entraînements sous la houlette de l'entraîneur adjoint Ramzi Jarmoud. Ils sont en stage à Djerba pour peaufiner le côté physique et remédier aux maladresses techniques constatées au cours des dernières rencontres.

Au cours de cette préparation, les Aghlabides ont disputé une rencontre amicale face à l'ESZ. Le match s'est soldé par une victoire des Sudistes (2-1).

Le but aghlabide a été marqué par le jeune attaquant Alaa Selmi. Le staff technique a fait tourner l'ensemble de l'effectif pour expérimenter différentes formules en attaque et en défense. Il a également lancé les jeunes du cru pour qu'ils s'harmonisent avec leurs camarades et se préparent pour la compétition officielle.

En attendant les renforts

Les dirigeants aghlabides sont en pourparlers avec plusieurs éléments pour remplacer les partants et remédier aux carences. Le transfert de l'attaquant malien Omar Koné a été suspendu à cause de sa volonté de signer un contrat sans participer aux entraînements avec le groupe et sans attendre l'avis du staff technique.

Les dirigeants espèrent dénicher des éléments capables de prêter main-forte au groupe. Certains proches du club affirment que l'ex-joueur du CSS Amdouni et l'attaquant Messaâdi seront probablement engagés chez les Aghlabides au début de la semaine prochaine. La signature de leurs contrats dépendra de la finalisation de certains détails.