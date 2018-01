Tunisie: L'économie solidaire au concret

Cette année, la troisième édition d'une caravane de solidarité sera menée parallèlement à une autre action tout aussi sociale. Il s'agit d'apporter à une centaine de familles démunies, habitant le gouvernorat du Kef, des aides sociales à même d'adoucir, un tant soit peu, un hiver froid et impitoyable. Les habitants des régions du Nord-Ouest, outre l'injustice sociale dont ils sont victimes depuis des lustres, se trouvent, chaque hiver, dans des conditions de vie rudimentaires.

Faute d'une infrastructure digne d'une communauté moderne, ils risquent, à chaque averse, de voir leurs foyers envahis par les eaux pluviales. La pauvreté et le chômage réduisent sensiblement leur capacité à faire face au froid. Aussi, la présente caravane a-t-elle été organisée grâce à l'engagement et de la direction générale de ladite banque et de son personnel. Ce dernier n'a ménagé aucun effort pour collecter des vêtements au profit des éventuels bénéficiaires.

Certains ont tout bonnement contribué à cette action de solidarité en versant des sommes d'argent dans un compte bancaire ouvert à cet effet. L'argent collecté a été étoffé pour acheter des matelas et des couvertures. Les aides sociales seront distribuées par un partenaire tout aussi engagé, à savoir le Croissant-Rouge tunisien.

Pour un toit sûr...

Parallèlement, et en étroite collaboration avec le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire et la délégation régionale de Thala, les manches se retrousseront pour entamer des travaux de réaménagement salvateurs au profit d'une douzaine de maisons occupées par des familles nécessiteuses.

La délégation de Thala avait dressé, au préalable, la liste des maisons dont l'état délabré de la toiture constitue un risque d'effondrement. D'autant plus qu'avec les chutes de neige, le danger devient imminent. L'objectif étant d'éliminer ce risque et de garantir aux familles confort et sécurité. Ainsi, l'engagement dans le développement à la fois économique et social sera traduit au concret. Toujours est-il que les autres acteurs économiques doivent suivre cette logique et s'impliquer dans les défis nationaux à caractère humanitaire.