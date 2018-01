Tunisie/Maroc: Adel Chedli, ambassadeur du Chan 2018

Ces anciens internationaux ont effectué une grande partie de leur carrière sur le continent africain, ajoute la même source.

Adel Chadli, ex-milieu défensif de l'Etoile du Sahel (2010 à 2012) et de la sélection nationale (1996 à 2012) est entré dans l'histoire du football africain en devenant le seul et unique joueur à remporter aussi bien le Chan (2011) que la CAN (2004) avec la Tunisie.

Noureddine Naybet, ancien joueurs de la Corogne (Espagne), a été l'un des capitaines emblématiques du Maroc. Il a notamment porté les couleurs de Wydad Athletic Club, remportant la Ligue des champions en 1992, avant d'aller en Europe.

De son côté, le Congolais Robert Kidiaba aura fait toute sa carrière dans son club de cœur, le Tout-Puissant Mazembe. Vainqueur du Chan en 2009, il a également plusieurs trophées avec les Corbeaux qu'avec les Léopards.

La 5e édition du Chan débutera le 13 janvier au Maroc pour prendre fin le 4 février prochain.

CAN 2019 : une délégation de la CAF aujourd'hui au Cameroun

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a indiqué que la visite d'inspection de la commission de suivi des préparatifs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) débutera aujourd'hui, 12 janvier, sur les différentes sites retenus par le Cameroun pour cette compétition.

Initialement, le cabinet d'audit PriceWaterhouseCoopers devait effectuer cette mission, mais il s'était désisté en août dernier, et c'est celui de Roland Berger qui va finalement le remplacer et inspecter le pays hôte.

Selon le calendrier établi par la Fecafoot, la visite de travail qui prendra fin le 23 janvier, emmènera les membres de la délégation de la CAF aux différentes infrastructures retenues pour les CAN 2019 et implantées dans les cinq villes camerounaises (Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Douala et Limbe ou Buea). Après cette mission d'inspection, la première depuis l'attribution de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, les membres de la délégation de la CAF élaboreront un rapport d'évaluation des infrastructures sportives, hospitalières et autres, visitées et inscrire des recommandations, en prévision de la seconde visite qui sera arrêtée ultérieurement.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) est prévue entre juin et juillet et regroupera, pour la première fois, vingt-quatre (24) sélections.

La presse camerounaise a rapporté que depuis l'annonce de la première mission d'inspection de la CAF, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour convaincre ses hôtes que le pays, quintuple champion d'Afrique, est en mesure d'organiser la compétition du football la plus regardée sur le continent.

Sélections (U 21) : la Tunisie et l'Algérie en double confrontation

L'entraîneur de la sélection algérienne de football des moins de 21 ans (U 21), Boualem Charef, a fait appel à 26 joueurs en vue de la double confrontation amicale face à la Tunisie, le 15 janvier au Centre technique national de Sidi-Moussa (15h30) et le 17 janvier au stade Omar-Hamadi (16h00), a annoncé la fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

En vue de ces deux rendez-vous préparatoires, la sélection des U 21 sera en regroupement à partir du samedi 13 janvier à Sidi Moussa.

Liste des joueurs convoqués

Abdelmoumene Sifour, Abdeldjalil Semmane, Billel Benhamouda, Mohamed Redha Boumechra (USM Alger), Ahmed Boutagga, Oussama Gatal (USM Blida), Aymen Bouguerra, Youcef Douar (Paradou AC), Naouef Khacef, Laïd Ouadji (Na Hussein-Dey), Imad-Eddine Azzi (MC Alger), Bilal Tizi Bouali (JS Kabylie), Mourad Haddad, Aymen Mahios (CA Batna), Kamel Belarbi (USM El Harrach), Mohamed Alla-Eddine Belaribi (ASM Oran), Hadj Habib Saïd Fellahi (ASO Chlef), Boumediene Frifer (MC Oran), Youcef Bechou (CR Belouizded), Ibrahim Farhi (US Biskra), Abdennour Belberka, Alaa-Eddine Zoubiri (CRAS Ouargla), Sayeh Achref Khaled, Mouatez Billel Arrar (CRBT Ouargla), Abdelbari Aissani (ASM Ouargla) et Oussama Aggar (MO Béjaïa).