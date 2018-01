Togo: Sérénité et efficacité

Dans ce cadre, un groupe de travail va être chargé de bâtir une stratégie d'ensemble pour moderniser le système éducatif et pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants.

'Nous admettons que malgré les améliorations substantielles apportées, des défis majeurs persistent. Pour relever ceux-ci, et avec l'ensemble des partenaires sociaux du système éducatif, le gouvernement bien réceptif, privilégie l'écoute, la disponibilité et le dialogue inclusif', a souligné le chef du gouvernement.

Le Togo veut prendre l'engagement de faire du système éducatif le socle devant amener le pays vers un développement durable et équitable fondé sur la compétence et la capacité innovatrice de ses filles et de ses fils, a déclaré le Premier ministre à l'ouverture jeudi d'une réunion consacrée à l'enseignement.

