La plupart de ces difficultés ont été surmontées et une amélioration signification s'annonce dès le premier trimestre 2018. Les activités seront intenses au niveau des 04 projets, et le budgétaire pourrait atteindre 20 milliards en 2018.

En ce qui concerne le projet d'Electrification Rurale par Systèmes Hybrides de 32 villages dont 10 anciens et 22 nouveaux : le recrutement des entreprises pour la réalisation de 10 centrales hybrides se poursuit avec deux contrats en cours de finalisation sur les 3 prévus ; le recrutement de l'ingénieur-conseil pour les 22 villages est à la phase d'évaluation des offres. Sur le plan du développement de l'énergie domestique, notamment la promotion des produits de substitution, 16 507 tonnes de gaz butane ont été consommées sur une prévision annuelle de 15625 tonnes par les opérateurs partenaires du domaine gaz butane ; 24,5 tonnes de briquettes combustibles ont été produites et diffusées par des opérateurs partenaires du domaine.

L'ordre du jour de cette 30ème session ordinaire était essentiellement marqué par : l'examen et l'approbation du procès-verbal de la 29ème session ordinaire du Conseil d'administration tenue le 30 août 2017 ; examen et approbation du rapport annuel d'activités 2018 de l'AMADER ; examen et approbation du programme annuel d'activités 2018 de l'AMADER ; examen et approbation du projet de budget 2018 de l'AMADER ; état de mise en œuvre de la recommandation de la 29ème session du conseil d'administration de l'AMADER et divers.

