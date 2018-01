Mali: Fonds d'Appui pour la Formation Professionnelle et l'Apprentissage (FAFPA) - Le taux de création d'emploi en 2013-2015 estimé à 39%

Après Dakar et Abidjan, la compagnie aérienne française Corsair, étend ses destinations… Plus »

Prenant la parole, le nouveau Président a remercié les membres du conseil pour la confiance placée en lui. Il a félicité le Président sortant et la direction pour la parfaite organisation de la mise en place du bureau, avant de les assurer de sa disponibilité à accompagner le FAFPA pour réussir sa mission dans un climat serein et confiant.

L'ancien Pca Mamadou Seydou Coulibaly passe le relais à Ousmane Traoré, représentant de l'UNTM au sein du conseil. C'était en présence du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, M. Maouloud Ben Kattra, et du directeur général Mohamed Albachar Touré.

