Soucieux en effet de renforcer de manière dynamique leur coopération en matière de pêche, le Sénégal et la Guinée-Bissau envisagent de ratifier un nouveau protocole avant le 15 mars prochain. L'information a été livrée à l'occasion de la signature du procès-verbal du Comité technique de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du Protocole d'application de la convention bilatérale en matière de pêche.

La signature qui a eu lieu hier, jeudi 11 janvier 2018, dans les locaux de la Direction des pêches maritimes (Dpm), a réuni respectivement le Dr Mamadou Goudiaby, Directeur des Pêches maritimes, et M. Henrique Antonio Da Silva, Directeur des Études et de la Planification de la Guinée Bissau.

Signé en effet en mars 2016, le protocole en vigueur prendra fin le 31 mars 2018. Un nouvel accord est donc attendu et dans cette optique, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime du Sénégal a donné, selon des informations émanant des services ad hoc, des indications pour que ce nouvel accord soit finalisé et signé au plus tard avant le 15 mars prochain. Et cela, afin d'éviter une phase transitoire et de prorogation.

Selon les mêmes sources, le ministre a par ailleurs confirmé la disponibilité de la partie sénégalaise à répondre favorablement aux préoccupations de la partie guinéenne en matière de formation dans les institutions sénégalaises et de recherche.

Pour rappel, l'accord de pêche permet au Sénégal de disposer de 300 licences de pêche artisanale et de licences industrielles.