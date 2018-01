Ile Maurice: Prix des légumes après les pluies - Plus chaud que le piment !

Une étude est en cours sur les plantations affectées par les averses. Elle a été initiée le 4 janvier par des techniciens du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) et du Small Planters Welfare Fund. Selon un technicien du FAREI, un rapport préliminaire devrait être envoyé au ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun. Ce dernier, à son tour, pourrait informer le cabinet aujourd'hui des mesures qu'il compte prendre, dans un premier temps, pour soulager les planteurs qui ont subi des pertes. Les quelque 400 planteurs qui sont assurés auprès du Small Planters Welfare Fund obtiendront des indemnités si leurs cultures ont été affectées par à plus de 50 %. Ils obtiendront chacun Rs 5 000 par arpent sous l'Agricultural Calamities Solidarity Scheme. Leur contribution est de Rs 600 par arpent. Les autres devront pour leur part se fier uniquement à une éventuelle compensation du ministère de l'Agro-industrie.

On devrait ainsi s'attendre que le prix du piment passe de Rs 80 à Rs 125 le demi-kilo, le haricot vert de Rs 60 à Rs 80 le demi-kilo, l'aubergine de Rs 35 à Rs 45 le demi-kilo, le voème de Rs 35 à Rs 45 le demi-kilo. Kreepaloo Sunghoon estime également que le prix des laitues prendra l'ascenseur et frôlera la barre de Rs 30 l'unité. Alors que les semences ont déjà été emportées par l'eau.

