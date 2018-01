Angola: Appel au renforcement de la lutte contre l'alcoolisme

Huambo (Angola) — Les confessions religieuses d'Angola doivent renforcer les appels contre l'alcoolisme dans la société, étant un mal qui détruit plusieurs familles et provoque des morts, a souligné jeudi, dans cette ville, le secrétaire de la Convention Baptiste dans la province de Huambo, Pasteur Martinho Sequesseque.

Abordant la problématique de l'alcoolisme, ses causes et conséquences, il a affirmé que « les églises, malheureusement démontraient moins d'attitude dans la lutte contre ce phénomène social maléfique, dont les proportions sont très alarmantes dans la société angolaise, touchant surtout les adolescents et les jeunes », a-t-il dit.

Martinho Sequesseque, également Pasteur de l'Eglise "Vida Nova", a indiqué que la désobéissance aux enseignements de Dieu contenus dans la Bible, constituait la principale cause d'alcoolisme, empêchant la construction d'une société harmonieuse et digne, a-t-il dit.

"Beaucoup des spécialistes pointent le chômage et la pauvreté comme principales causes d'alcoolisme dans la société, ils ont raison, mais pour nous, théologiens, c'est la désobéissance à Dieu qui conduit plusieurs à basculer dans ce mal et à vivre sans règles » selon le Pasteur.