Angola: Nécessité de remettre en état le bâtiment de l'Institut Moyen Agraire

Ndalatando (Angola) — Le bâtiment de l'Institut Moyen Agraire (IMA) situé à environ 12 kilomètres de Ndalatando, chef-lieu de la province de Cuanza Norte (nord), nécessite une réfection urgente, afin d'assurer aux élèves et aux enseignants des bonnes conditions d'études et de travail.

Les fosses sont bouchées et l'eau ne coule pas dans le bâtiment, alors que la cuisine, les locaux qui servent d'internat, et les installations électriques et sanitaires sont dans un état de dégradation préoccupant, a précisé jeudi à l'Agence Angola Presse (Angop) la directrice de cet établissement, Luciana Garcia.

Selon la responsable, le manque d'entretien et le mauvais usage des installations par les élèves, en particulier des locaux d'internat, sont à l'origine de la situation d'abandon que vit actuellement le bâtiment de l'IMA, inauguré en 2008, et où les élèves suivent les cours sur les ressources forestières, et de Production végétale et animale.