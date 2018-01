Angola: "Les nouveaux responsables peuvent aider à changer l'image du pays » - Chef de l'Etat

Le match qui va opposer, ce vendredi, les équipes de Sport Libolo/Benfica et Interclube constitue l'affiche de la… Plus »

Comme Administrateurs non exécutifs de la Sonango-EP ont été investis Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento et Marcolino José Carlos Moco.

João Lourenço a tenu ces propos à la cérémonie d'investiture des responsables du Conseil d'Administration de Fonds Souverain d'Angola, de l'Unité d'Information financière, des administrateurs non exécutifs de la Sonangol et d'autres cadres de son cabinet.

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a dit croire aux nouveaux cadres investis, vendredi, au Fonds Souverain d'Angola, à la Société angolaise des hydrocarbures (Sonangol) et à l'Unité d'information Financière vont contribuer à redorer l'image du pays face aux angolais et à la communauté internationale.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.