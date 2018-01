Angola: Le manque de transparence dicte la restructuration du Fonds Souverain de l'Angola

Le match qui va opposer, ce vendredi, les équipes de Sport Libolo/Benfica et Interclube constitue l'affiche de la… Plus »

Le gouvernement réalise les actions de restructuration du Fonds Souverain d'Angola en vue de créer une stratégie adéquate et un plan d'investissements pour assurer une large transparence et un contrôle de l'institution en consonance avec les meilleures pratiques internationales.

Le Ministère des Finances indique également qu'il y a "absence des politiques stratégiques et des plans d'investissements consistants et transparents », et considère la nécessité de réviser le modèle de gouvernance corporative ».

De l'évaluation faite, avec l'appui d'un cabinet de consultation international sur l'allocation des actifs et structure de gouvernance corporative du Fonds Souverain de l'Angola, le Gouvernement a noté qu'il y a eu des rapports inadéquats ainsi qu'un faible contrôle et une supervision les activités de l'institution par les autorités gouvernementales.

