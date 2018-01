Bénin: Cédric Hountondji - Le Béninois s'envole pour les Etats-Unis

Après son départ du Gazélec Ajaccio, Cédric Hountondji disposait de plusieurs pistes pour rebondir. Après sa résiliation de contrat avec le club corse, le défenseur béninois pouvait s'engager avec le club de son choix. Ce dernier a décidé d'effectuer sa première expérience à l'étranger.

En effet, laissé libre par le Gazélec Ajaccio, Cédric Hountondji va poursuivre sa carrière en MLS. Le défenseur international béninois s'est engagé jeudi pour une année en faveur du New York City FC. Âgé de 23 ans, le joueur formé au Stade Rennais évoluera sous les ordres de Patrick Vieira.

« Cédric est un joueur solide, qui en impose, tant sur le plan aérien que physique. Il est excellent dans les situations de un contre un et a une bonne maîtrise du ballon, a déclaré l'ancien international tricolore. Nous cherchions à renforcer notre base arrière et Cédric est quelqu'un que nous suivions depuis longtemps. »

Après 18 apparitions en Ligue 1 avec Rennes mais surtout 97 rencontres de Domino's Ligue 2 avec Châteauroux, Auxerre ou plus récemment le Gazelec, Hountondji s'offre un challenge qui le réjouit comme il le confirme sur le site officiel du club américain. « Quand j'ai entendu parler de l'intérêt de New York, j'étais très excité. Je connaissais le club parce que je regarde la MLS. Je ne viens pas ici pour vivre dans une grande ville mais pour ce club et pour tout donner. »

-- New York City FC (@NYCFC) 11 janvier 2018