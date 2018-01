Madagascar: Recomposition du gouvernement - Le président Rajaonarimampianina évasif

Contactée hier, le grand argentier de l'État affirme qu'il n'y a rien de tel, s'interrogeant même sur l'origine de ces « rumeurs ». Au regard des précédents changements ou remaniements du gouvernement, cependant, il s'est avéré que « les rumeurs », avaient, pour la plupart, été confirmées par la décision de recomposition d'effectif prise à Iavoloha. En vue de la présidentielle et au moment où la relation avec les bailleurs de fond retrouve de sa superbe, changer ou remanier le gouvernement pourrait ne plus être dans les plans.

Un autre quotidien a affirmé, lundi, que les relations entre le Premier ministre et des figures du parti « Hery vaovao ho an'i Madagasikara » (HVM), seraient en délicatesses. Une autre information rapportée par un média audiovisuel, cette fois-ci, est que Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, ministre des Finances et du budget, serait également, poussée à se retirer. Sa rigueur ne plairait pas à des têtes au sein du pouvoir. Étant dans une année électorale, ils souhaiteraient d'elle plus de souplesse dans la gestion des deniers publics.

Les députés Nicolas Randrianasolo, Mamy Armand Hanitriniaina, Kathy, Vololona Raherisoa et Abel Zafimahatratra, qui se sont présentés comme les G5, ont réclamé l'éviction de « certains ministres », qu'ils qualifient de « fainéants et défaillants ». Solo- nandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, durant le petit déjeuner de presse qu'il a donné, à Anosy, le 28 décembre, a déjà fait la remarque concernant « l'apathie », de certains de ses ministres

