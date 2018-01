Mali: Une attaque suicide vise la force française Barkhane dans le Nord

Après Dakar et Abidjan, la compagnie aérienne française Corsair, étend ses destinations… Plus »

L'attaque d'Indélimane s'inspire des méthodes employées par les mouvements terroristes du Proche-Orient que ce soit Daech en Irak ou en Syrie ou encore les talibans en Afghanistan dans les années 2000. Fin novembre 2016, la base de Gao qui abrite Barkhane et les troupes des Nations unies avait été visée par des pick-up bourrés d'explosif. L'attaque avait pu être contrée in extremis. Quelques semaines plus tard, c'était le terrible attentat visant un camp du Mécanisme opérationnel conjoint, également à Gao, qui avait coûté la vie à au moins une soixantaine de Maliens issus des groupes armés signataires de l'accord de paix. Enfin, le 14 juillet 2014, c'est un légionnaire en opération dans le nord du Mali qui avait trouvé la mort dans une attaque similaire.

Il y a trois blessés, dont un gravement touché qui a dû être évacué vers la France. Si la pose d'engins explosifs (IED-« Roadside Bomb ») est très fréquente, ces attaques à la voiture suicide sont relativement rares, et visent le plus souvent des objectifs importants ou forts en symbole. Cet attentat a eu lieu le jour anniversaire des cinq ans de l'intervention française au Mali, l'opération Serval, le 11 janvier 2013.

