Tunisie: Khazri s'illustre

Affaire Opoku : accord entre le CA et Chelsea

Le conflit entre le Club Africain et Chelsea Berekum, à propos du transfert de Nicholas Opoku, aurait pris fin suite à un accord trouvé lors d'une réunion tenue mercredi entre le président du club ghanéen et le comité provisoire du club de Bab Jedid. Selon des sources concordantes, le défenseur central devrait débarquer dans les prochaines heures en Tunisie. Rappelons que l'ancien club d'Opoku a réclamé le montant du transfert et menacé le CA de porter plainte.

Le CA battu, le CSS déroule

Plusieurs matches amicaux ont été disputés récemment. Le Club Athlétique Bizertin a battu la JS Soukra 1 à 0 grâce à un but inscrit par Houssem Habbassi à la 23e minute de jeu. L'AS Soukra a, quant à elle, été battue par le Club Sportif Sfaxien 5 à 0. Aymen Herzi, Chris, Akon Dagossi à deux reprises et Ali Korbi ont inscrit les buts cssistes. En stage à Djerba, le Club Africain s'est incliné face à l'ESD Midoun 1 à 0. L'entraîneur du Club Africain Bertrand Marchand a débuté ce match avec une formation composée de Dkhili, Ifa, Jaziri, Trabelsi, Mejri, Ouedhrefi, Yahia, Belaid, Sahli, Kupkou et Khefifi. Enfin, l'Espérance Sportive de Zarzis a battu la Jeunesse Sportive Kairouanaise 2 à 1. Boussif et Amutu ont inscrit les buts zarzissiens. Celui de la JSK a été marqué par Bouslimi.

Hamadi Daou reste dans le championnat algérien

L'entraîneur tunisien Hamadi Daou a finalement décidé de rester dans le championnat algérien. Après avoir annoncé auparavant qu'il quitterait la direction de l'Union Sportive de la Médina d'El Harrach, le technicien tunisien a été convaincu de rester. Une réunion qui a eu lieu entre Hammadi Daou et la direction de la formation algérienne a été décisive pour aboutir à ce résultat.

La FIFA invite la FTF à une réunion de coordination

La FIFA a envoyé une invitation à la Fédération tunisienne de football en vue d'une réunion de coordination avant la phase finale de la Coupe du Monde 2018. Cette réunion aura lieu les 27 et 28 février à la ville russe de Sotchi. Les 32 pays qualifiés à la Coupe du Monde 2018 seront présents à cette réunion.

Condoléances à Hafedh Allani

Le président de la Jeunesse Sportive Kairouanaise, Hafedh Allani, vient de perdre sa mère. En cette triste circonstance, La Presse Sport lui présente ses condoléances les plus attristées ainsi qu'à toute sa famille.