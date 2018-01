Tunisie: L'ASH et la DSG créent la sensation!

La défaite de l'USM devant l'ASHammamet a en quelque sorte bouleversé les cartes même si, logiquement, les Monastiriens ne devront pas rater leur qualification.

Ils restent à une victoire, ils devront donc gagner leur dernier match face à l'ASM lors de la dernière journée. C'est une échéance retardée mais mathématiquement, il faut l'emporter pour être sûr de jouer le play-off. Dans le groupe A, la JSK a été le plus grand perdant après avoir chuté à Grombalia contre la DSG. Une défaite qui complique la situation des Aghlabides, ce qui ne veut pas dire que l'espoir est terminé. Dans ce groupe A, le CA, l'ESG et la JSK et, à un degré moindre la DSG se disputent deux places. Plus précisément, on a un duel triangulaire entre le CA, l'ESG et la JSK, sachant bien que la dernière journée offre un choc CA-JSK qui peut départager les deux équipes.

Le retour de la DSG

La DSG, en battant la JSK, s'est remonté à bloc le moral et a servi indirectement le CA, battu face à l'ESR. Les Clubistes ont évité le retour au classement et ont désormais deux points d'avance précieux. La DSG a réussi à renverser la vapeur après avoir perdu la première mi-temps 41-41, et a réussi un retour malgré l'expérience de Kochat et de ses équipiers. Le CA et l'ESG ont désormais deux points d'avance sur la JSK, et on devra attendre le match DSG-ESG samedi pour voir si l'ESG saura gagner et se qualifier officiellement au play-off.

Dans le deuxième groupe, l'ASH a eu le mérite de battre l'USM, une équipe qui va mal et qui affronte des problèmes internes. Comme la DSG, l'ASG a réussi à revenir au 4e quart temps face à une USM qui a perdu de son efficacité. Dans ce groupe, EZS et la JSM ont gagné et leur choc de ce samedi dira beaucoup sur celui qui va passer au play-off. Tant mieux pour ce championnat qui a encore des secrets à dévoiler.

Résultats

Groupe A

ESR-CA 84-77

DSG-JSK 82-65

Groupe B

ASH-USM 83-82

EZS-SN 63-57

JSM-ASM 85-78

Classements

Groupe A

Pts

1/ ESR 20

2/ CA 18

-/ ESG 18

4/ JSK 16

5/ DSG 15

6/ USA 10

Groupe B

Pts

1/ ESS 19

-/ USM 19

3/ EZS 18

4/ JSM 16

5/ ASH 14

6/ SN 12

7/ ASM 9