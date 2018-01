Afrique: Une plateforme pour attirer les investissements africains

Conférer au salon une notoriété internationale

D'autres conditions ont été exigées des 200 exposants de meubles qui devront participer à l'édition 2018. Ils devront afficher les prix et la nature des matériaux utilisés dans la fabrication des meubles. Organisateurs et exposants espèrent, grâce à ces efforts, hisser le salon au rang de notoriété internationale afin d'attirer des investissements étrangers et d'explorer de nouvelles niches d'exportations, notamment sur le continent africain.

En octobre dernier, une délégation d'hommes d'affaires a visité la Côte d'Ivoire afin de prospecter le marché du meuble et rechercher des opportunités de partenariat. Des rencontres professionnelles ont eu lieu entre des professionnels du secteur du meuble tunisiens et ivoiriens qui devront à leur tour visiter le Salon du meuble afin de prospecter le marché du meuble tunisien et explorer les possibilités et les opportunités de partenariat et d'investissement en Tunisie.