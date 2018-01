Tunisie: Menace sur les données privées

Au-delà de ces explications, le manque de confiance à l'égard du ministère de l'Intérieur, ce lourd héritage de la période de Ben Ali, reste perceptible. Il nous faut du temps et surtout des textes de loi qui doivent être appliqués à la lettre pour bien protéger les données privées du citoyen. Il faut dire qu'on n'a pas encore atteint ce stade. Dans plusieurs pays, la carte d'identité n'est pas obligatoire, dans d'autres pays, où la carte biométrique est déjà utilisée, le citoyen peut formuler une demande et refuser la numérisation de ses empreintes digitales ou de leur enregistrement dans le fichier central (le cas de la France).

Le projet de la carte d'identité biométrique est certes important dans la mesure où il facilitera les tâches administratives et renforcera encore plus la lutte contre les menaces qui pèsent sur le pays sur le plan sécuritaire, mais au niveau des pays ancrés dans la démocratie, c'est la loi qui protège les données privées du citoyen. Le risque de l'exploitation à mauvais escient est, donc, quasi nul. La protection des données privées sans loi ni garde-fous n'en est qu'hypothétique.

Une demande a été soumise par le gouvernement à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour le retrait du projet de loi organique amendant et complétant la loi n°93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte d'identité nationale. Cette demande a été examinée et acceptée par le bureau de l'ARP, rapporte la TAP.

