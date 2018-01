Tunisie: «Une discipline criblée d'incohérence»

Je m'entraîne régulièrement sans me soucier des problèmes inhérents à notre discipline. Il n'y a pas de stratégie claire pour notre avenir en équipe de Tunisie. D'ailleurs rien n'est clair dans notre programme de préparation. Nous allons à Paris pour prendre part à une compétition de très haut niveau sans préparation adéquate pour cet événement mondial.

Avez-vous réagi à la situation catastrophique de cette sélection avec le bureau fédéral ?

Certes, j'ai discuté avec le DTN et le staff technique national sur cette situation qui a trop duré. Ils m'ont promis avec l'aval du bureau fédéral qu'un projet de préparation et de participation à des opens vient d'être préparé et conçu pour nous. J'espère que tout sera transparent surtout à deux ans des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo... Je tiens absolument à être présente à la fête olympique.

Ne trouvez-vous pas que cette situation porte préjudice à votre ranking mondial ?

Et comment ! Nous sommes dans une situation délicate. La plupart de nos adversaires participent continuellement aux opens de Dubaï, de Paris et d'Allemagne, alors que notre élite s'entraîne à la cité des jeunes d'El Menzah. L'écart est très grand pour faire face à nos adversaires. Il est urgent que la tutelle intervienne pour nous faciliter la tâche et bénéficier d'une préparation adéquate pour les prochains opens internationaux. Sans compétitions, nul ne peut progresser. Chaque année, c'est la même chose, on nous fait des promesses qui n'arrivent jamais. En dépit de tout, je suis optimiste avec mes coéquipières pour notre avenir en équipe de Tunisie et notre karaté.

En tant que vice-championne du monde, votre mission s'annonce ardue à l'open de Paris ?

C'est vrai. Dans ce genre de manifestations, les points glanés sont très importants dans le classement mondial. Je dois cravacher dur pour honorer ma réputation mondiale. C'est pour cette raison que j'exige une préparation rigoureuse pour être au summum de ma forme dans ce genre d'open et surtout aux prochains Jeux méditerranéens.