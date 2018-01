Ile Maurice: Stockage d'eau - Étude de faisabilité en cours dans le cadre de l'agrandissement de La Nicolière

communiqué de presse

Une étude de faisabilité est en cours dans le cadre de l'agrandissement du réservoir de La Nicolière. Dans ce contexte, la Water Resources Unit a retenu les services du consultant SMEC Ltd en août dernier pour entreprendre des études géologiques et hydrologiques qui dureront jusqu'en octobre 2018. Le coût de cette étude est estimé à Rs 35 millions.

Le consultant est appelé à évaluer les options d'une surélévation du barrage. Cela passera par une analyse intégrée du système de canal d'alimentation ainsi que des implications techniques et financières. Plusieurs arpentages (topographic survey) et enquêtes devront être effectuées dans le cadre du projet. L'étude s'étendra sur 15 mois. Un rapport détaillé sera par la suite remis aux autorités.

Après cette étude, une conception détaillée et l'Environment Impact Assessment seront envisagées suivi des travaux de construction. L'objectif principal de cette étude est la mobilisation de ressources en eau additionnelles pour la région nord du pays en vue de satisfaire les besoins en eau potable et l'irrigation.

L'éventail des services de conseil

Les services de conseil seront réalisés en deux phases. Les activités de la première phase comprendront les éléments suivants : collecte, révision et analyse des rapports, données et dessins ; investigations topographiques, géologiques et géotechniques ; et évaluation hydrologique. Lors de la deuxième phase, les experts mèneront des investigations plus poussées sur le terrain. Ils effectueront également des études hydrologiques approfondies, détermineront l'impact environnemental et concevront le design de base.

Réservoir de La Nicolière

Construit en 1929, le réservoir de La Nicolière a une capacité de stockage totale de 5,26 millions de mètres cubes avec une surface de submersion de 1,02 km2. Le réservoir est alimenté par le Midlands Dam et le système du canal d'alimentation de La Nicolière, long de 27 km, et partant de la Grande Rivière Sud Est. Le réservoir est l'une des plus importantes sources d'approvisionnement en eau pour les districts du nord et de la capitale.