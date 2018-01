Congo-Kinshasa: Inondations meurtrières à Kinshasa - Le gouvernement au chevet des sinistrés

Après le recensement et l'identification des sites touchés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale, l'exécutif national a remis, le 11 janvier sur le Boulevard triomphal, plusieurs lots de produits de première intervention au gouvernement provincial au profit des familles victimes.

A la tête d'une forte délégation gouvernementale, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, a procédé à la remise symbolique d'un lot de biens de première nécessité aux sinistrés. Près de cinquante familles ont été touchées et endeuillées par les pluies torrentielles des 3 et 4 janvier, qui ont fauché la vie de plus de quarante personnes sans compter d'énormes dégâts matériels. L'aide ainsi apportée va permettre au gouvernement provincial de Kinshasa d'assister ces familles sinistrées qui ont presque tout perdu.

Au total seize camions de gros tonnages ont transporté cette assistance gouvernementale composée des biens vivres et non vivres, à savoir du savon, sacs de riz, gobelets, marmites, mousses, gourdes, habits, huiles, sucres, etc ., sans oublier des objets classiques et médicaments.

C'est le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Clément Bafina, qui a réceptionné cette aide au nom du gouverneur de la ville, André Kimbuta. A son tour, le vice-gouverneur remettra cette assistance aux bourgmestres des communes sinistrées qui ont été présents à la cérémonie de remise de ce lot des vivres. Quant à la distribution, elle sera faite par les autorités municipales dans leurs communes respectives, sous la surveillance de la Police nationale.

Ramazani Shadary a recommandé fermement à la commission ministérielle ad hoc et au gouvernement provincial de faire parvenir cette aide aux premiers bénéficiaires, à savoir les sinistrés . « Ceci est un geste symbolique du gouvernement aux familles sinistrées. Gare aux mauvaises langues! Aux bourgmestres concernés, je vous demande d'en faire bon usage. », a-t-il prévenu.

La délégation gouvernementale et les invités ont visité les camions installés sur place afin de se rassurer de la qualité des produits qui seront remis aux concernés. Pluisieurs ministres ont été présents à cette cérémonie, notamment Ingele Ifoto de l'Energie, Musemena de l'Enseignement primaire et secondaire, Jean-Pierre Lisanga Bonganga des Relations avec le parlement, Azarias Ruberwa de la Décentralisation, Joseph Koko Niange de l'Urbanisme et habitat, Félix Kabange Numbi de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Chantal Safu du Genre, famille et enfant, Steve Mbikayi de l'Enseignement supérieur et universitaire, Maguy Rwakabuba de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté,