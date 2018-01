En marge de la visite du prince Albert II de Monaco, le ministre des relations extérieures et de la… Plus »

En effet, dans un franc parler, M. Sanou qui s'est ainsi exprimé, n'est pas passé par quatre chemins pour dire que la crise qui est désormais dernière nous a été savamment créée et entretenue par les ressortissants de Banfora qui sont établis à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Il a ensuite prié pour que cet accord trouvé dure éternellement pour l'intérêt de la foi islamique.

Mais grâce à la bénédiction du Tout-Puissant et à la bonne volonté de certains, tout est rentré dans l'ordre », a laissé entendre le PCR pour qui cette crise, qui n'est qu'un mauvais souvenir, démontre à souhait une véritable expansion de l'islam au point qu'on se dispute pour en assurer la direction. Ce qui de son avis n'est pas mauvais en soi ; mais, a-t-il prévenu, il faut savoir raison garder car dans un certain passé, c'est en cachette que les gens priaient.

L'installation de Ibrahim Sagnon, comme président provincial des imams de la Comoé a eu lieu ce 11 janvier 2018 à la mosquée de Korono sise au secteur 8 de la ville de Banfora selon les principes de l'islam. En présence des fidèles musulmans, du PCR lui-même, du conseiller technique du gouverneur, du représentant de l'évêque de Banfora l'Abbé Roger Séogho et du président de la communauté musulmane de l'Ouest du Burkina Mahama Sanou, il a été vêtu de la soutane d'imam et un bâton lui a été remis.

Mais pour le président du conseil régional des Cascades (PCR), N'Gollo Drissa Ouattara, il ne fallait pas laisser cette crise continuer de couver. Convaincu qu'on peut y trouver une solution assez durable, il a, sous la supervision spirituelle de quelques imams de la ville, entrepris une médiation qui a porté des fruits. Un accord a été trouvé le 10 janvier 2018 entre les protagonistes et qui fait de Ibrahim Sagnon le président provincial des imams de la Comoé et de Amadou Sanogo l'imam de la mosquée du secteur 2.

Deux camps s'étaient créés et étaient farouchement opposés au point que le gouverneur d'alors, Léontine Zagré avait demandé et obtenu un moratoire, le temps de voir passer le carême de 2017. Cette période de pénitence terminée, la situation semblait passée aux oubliettes.

El Hadji Ibrahim Sagnon comme président provincial des imams de la Comoé et El Hadji Amadou Sanogo au poste d'imam de la mosquée du secteur 2, cette mosquée qui a depuis des temps immémoriaux fait office de grande mosquée de Banfora ; tel est l'accord trouvé entre les protagonistes dans la crise qui secouait la communauté musulmane de Banfora depuis quelques temps. On se rappelle en effet, que la succession de Bah Ouattara, décédé en 2016, avait fait couler beaucoup de salive.

