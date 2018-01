Togo: Yoto reste au front !

La préfecture de Yoto n'entend aucunement se laisser conter la vague de contestation qui plane sur le Togo et le pouvoir de Lomé depuis déjà 5 mois.

Pour ce faire, les militants des 14 partis de l'opposition togolaise de cette préfecture ont de tout temps manifesté à l'appel de la Coalition. Ils en feront autant demain samedi. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué de la Coordination préfectorale de cette Coalition de l'opposition.

Par ce document qui fait le tour de la toile et des réseaux sociaux, depuis hier, la Coordination préfectorale dit lancer un appel aux populations « Cadres, Enseignants, Élèves, apprentis, ouvriers, particuliers, ... » des villages peuplant la préfecture de Yoto, tels Kini Kondji, Tokpli, Essè Godjin,Tomety Kondji, Sedomé, Gboto, Kouvé, Tchékpo, Zafi et Ahépé et surtout du Chef-lieu de préfecture, Tabligbo, à sortir massivement pour commémorer la date de l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant.

Pour ce faire, rendez-vous est donc donné aux populations, militants et sympathisants, pour 8 heures, au point de départ qui est l'EPP Tabligbo N°2. De ce lieu, la marche s'ébranlera vers le point de chute qui est la place du Monument de l'indépendance, où il est prévu un grand meeting d'information et de sensibilisation des populations. Un seul mot d'ordre pour cette marche dans le Yoto, « manifester son Ras-le-bol envers ce régime cinquantenaire et ses manifestations ».