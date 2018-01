Cameroun/Egypte: Préparatifs de la CAN Total 2019 - L'Egypte réafirme son soutien

Nous sommes sûrs que le Cameroun organisera une Coupe d'Afrique des nations impressionnante et réussie sur tous les plans. C'est pourquoi, nous avons parlé des stratégies pour emmener le pays organisateur à dépasser quelques problèmes techniques. Ceci avec l'apport de la radio et de la télévision égyptienne ». L'hôte du Mincom annonce ainsi des formations des techniciens et plusieurs autres actions importantes pour la bonne préparation de cette Coupe d'Afrique des nations.

Et au sortir de cette audience empreinte de convivialité, l'ambassadeur a indiqué : « Nous avons échangé sur plusieurs sujets d'intérêts communs aux deux pays. Notamment sur l'organisation de la CAN Total 2019, pour laquelle l'Egypte s'est engagée à plusieurs reprises à soutenir le Cameroun.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.