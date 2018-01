Burkina Faso: Présumé coup d'Etat du colonel Barry - Trois civils interpellés, des officiers entendus

En marge de la visite du prince Albert II de Monaco, le ministre des relations extérieures et de la… Plus »

Le journal ajoute que le colonel Barry voulait passer par le colonel Serge Alain Ouédraogo, ex chef d'état-major de la gendarmerie (auditionné le 31 décembre et le 1er janvier), pour obtenir l'adhésion du commandant Evrard Somda, patron de l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale (USIGN).

Une importante somme d'argent aurait été saisie et mise sous-main de justice, ajoute ce même communiqué. Le bimensuel "Courrier confidentiel" précise que les fonds saisis s'élèveraient à 21,5 millions de francs CFA et proviendraient non pas de la perquisition du domicile du colonel ni de son Centre d'études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) mais de militaires contactés.

Interpellé le vendredi 29 décembre 2017 par la Compagnie de Gendarmerie de Ouagadougou, le colonel Auguste Denise Barry, ministre en charge de la Sécurité de Blaise Compaoré et sous la Transition, est inculpé pour complot, incitation à la commission d'acte contraire à la discipline et au devoir, selon un communiqué du Parquet militaire.

Il s'agirait d'un commerçant du nom de Juslin Yeta, d'un jardinier du nom de Fulbert Nana et de Sayouba Zongo, électricien de profession. La même source indique que des officiers de Kaya, Ouahigouya et de Ouagadougou ont également été entendus.

