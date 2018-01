Togo: Gouvernance de l'internet - Engagement renouvelé du Togo

Les orientations stratégiques mises en œuvre les autorités togolaises pour développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication visant à assurer le développement économique et social sont détaillées dans le rapport qui souligne la réelle volonté des autorités de s'impliquer davantage dans la gouvernance de l'internet.

Le document passe en revue le cadre règlementaire et légal en matière de gouvernance de l'internet, les politiques sectorielles du gouvernement togolais depuis 2007 et le bilan quinquennal du Forum national sur la gouvernance de l'internet.

Un rapport exhaustif sur les politiques publiques de gouvernance de l'internet ces 15 dernières années vient d'être rendu public. Il a bénéficié de l'appui des Nations Unies et d'organisations de la société civile américaine comme le Global Information Society Watch et l'Internet Society.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.