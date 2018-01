Congo-Kinshasa: Des experts en atelier de conception d'outils d'autoformation sur l'enseignement bilingue

Ce travail est suivi par deux experts, Élan et Ifadem. Les thématiques des trois modules transversaux ainsi que leur structuration ont été validés au niveau de l'atelier transversal. Elles se présentent comme suit : pourquoi enseigner la langue ; comprendre le fonctionnement des deux langues et développer des compétences dans les deux langues ; aller de la langue 1 vers la langue 2 (développer les compétences écrites).

Cet atelier national se justifie par le fait que le nouvel Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF) a proposé à quatre États (RDC, Madagascar, Mali et Niger) de co-construire un dispositif hybride de formation destiné aux instituteurs du bilinguisme en s'appuyant sur l'expertise d'IFADEM et sur les acquis d'Élan (École et langues nationales). Ce, dans le domaine de la formation à l'enseignement dans le cadre du bilinguisme français-langues africaines. Ce projet est soutenu par un financement de l'Agence française du développement.

« Nous avions commencé par déterminer les thématiques voire les différentes parties de ces thématiques ; mieux comprendre chaque partie de ces thématiques ; et essayer d'inventorier des ouvrages qui pouvaient nous aider à l'élaboration de ce travail », a déclaré l'inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement spécial au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Joseph Kawole, coordonnateur des travaux de cet atelier.

Au cours de la première phase, organisée du 5 au 8 décembre 2017, les experts ont eu comme tâche la production des modules pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Ce qui va faciliter la tâche aux instituteurs à enseigner simultanément le français et l'une des quatre langues nationales (swahili, lingala, kikongo, tshiluba), selon la contrée. Question de joindre au français l'une de ces quatre langues nationales.

Copyright © 2018 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.